السودان تحرك قوات عسكرية لاستعادة أرضى مغتصبة من قبل مليشيات إثيوبية

تحركت قوات عسكرية سودانية مكثفة لاستعادة أراض مغتصبة من إثيوبيا، حيث واصلت القوات تقدمها في الخطوط الأمامية.
قالت الحكومة السودانية إنه "أثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من بعض القوات والمليشيات الأثيوبية
وكانت الحكومة السودانية، قد أشارت فى وقت سابق إلى أنه أثناء عودة القوات من تمشيط المنطقة، حول جبل أبوطيور داخل الأراضى السودانية، تعرضت لكمين من بعض المليشيات الأثيوبية، ونتج عنه قتل ضابطا سودانيا و3 جنود قُتلوا في الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن قوات من الجيش واصلت تحركها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات 1902.
ونوهت الوكالة إلى أن الجيش السوداني أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي.
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القفشة، هى منطقة حدودية مع إثيوبيا، وتتميز بأنها أرض خصبة، وتعرضت للاعتداء ومن ثم الاغتصاب من أجل الاستيلاء عليها.
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