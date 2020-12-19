أمل سلامة ترفض بيان البرلمان الأوروبي: ادعاءات على مصر لم يتوفر بها أي دليل

استنكرت النائبة أمل سلامة بيان البرلمان الأوروبي، الذي ادّعى تدني أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنها ادعاءات مرفوضة لم يتوفر بها أي دليل على صحتها، بل وتنحاز إلى تنظيمات سخرت جهودها لمحاربة الدولة المصرية.

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما على استعادة حقوق المواطن المصري البسيط، حتى أن الدول الأوروبية أشادت باستقرار الأوضاع في مصر، وكان آخرها بعد زيارة الرئيس إلى فرنسا.

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وأضافت النائبة أمل سلامة، أن بيان البرلمان الأوروبي يثير العداء والكراهية ضد الدولة المصرية، وينشر مفهوم خاطيء عن إدارة الدولة لملف الحقوق والحريات، مؤكدة أن المتهمين الذي طالب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بإطلاق سراحهم، متورطون في ارتكاب جرائم جنائية.