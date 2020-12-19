مارسيل سمير: التحول الرقمي لم يعد رفاهية واستراتيجية التعليم ٢٠٣٠ لاتنجح بدونه

قالت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو حزب التجمع، مارسيل سمير، إن التحول الرقمي لم يعد اختيار أو رفاهية، وفي ملف التعليم على سبيل المثال، ففي العام 2030، رؤيتنا للتعليم تختلف عما يجري الآن، فنحن نطمح إلى شكل أكثر تطورا وسرعة وذكاءا، وكل ذلك لن يحدث بدون الإيمان الحقيقي بأهمية الرقمنة.

وأضافت: هناك أهمية بالغة لمحو الأمية الإلكترونية، فلدينا حكومة تنعقد أونلاين وبآليات الاجتماع عن بعد، ولكن هناك فجوة مع المواطن الذي لايزال يحتاج إلى مجاراة التطور التكنولوجي السريع، وعلى الدولة ألا تجعل المواطن منفصل عنها رقميا، أمامنا تحدي إلى تأهيل المدرسين والعاملين في المدارس والمؤسسات على العمل بشكل غير تقليدي.

واستطردت: الأشكال التقليدية لصرف الأموال وإمضاء العقود والبحث عن فرص العمل عفى عليها الزمن وولت، وحل الآن أمامنا أشكال جديدة وفريدة من نوعها بفضل التقنية، لذا أؤكد على أهمية الرقمنة والاهتمام بالتحول الرقمي