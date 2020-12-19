نتيجة مباراة برشلونة وڤالنسيا في الدوري الاسباني الآن

سجل نادي فالنسيا هدفه الاول في الدقيقة 30 عن طريق مختار دياخابي.
وانطلقت منذ قليل مباراة برشلونة الاسباني مع نظيره ڤالنسيا ضمن مبارايات الجولة ال 14 من عمر بطولة "الليجا"
برشلونة يأمل العودة للمربع الذهبي
ويحل نادي برشلونة ضيفا ثقيلا على نادي فالنسيا ضمن مباريات الجولة ال 14 من عمر الليجا وتقام المباراة على في معقل نادي فالنسيا ( ميستايا ) في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة ،ويتم إذاعتها عبر قناة بي ان سبورت
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ويطمع برشلونة في الحصول على الثلاث نقاط من مباراة ڤالنسيا من أجل العودة للمربع الذهبي من جديد بعد فترة من إهدار النقاط وترنح النتائج في بداية الدوري
ڤالنسيا يأمل في العودة للنتائج الايجابية
بينما يسعى صاحب الارض إلى خطف ثلاث نقاط مهمه تمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الاسباني والابتعاد عن مناطق الهبوط حيث يحتل فالنسيا المركز ال 14 برصيد 15 نقطة
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ودخل برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:
تيرشتيجن في حراسة المرمى
خط الدفاع : ألبا،أراخو ،مينغوايزا ،ديست
خط الوسط : بوسكيتس ،كوتينهو ،بيدري
خط الهجوم : ميسي ،بيراثويت ،جيرزمان
أما فالنسيا دخل المباراة بالتشكيل التالي
دومنيك في حراسة المرمى
خط الدفاع: دانيال فاس ،باوليستا،مختار ديخابي ،خوسيه جايا
خط الوسط: سولير ،يونس موسى ،يوروس راكيتش
خط الهجوم : دينيس تشيرشيف ،جوميز،جويوديس
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