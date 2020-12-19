فيديو..رشا أبو شقرة:التنسيقية كيان نجح فى تمكين الشباب وتحقيق رؤية القيادة السياسية

قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية خرجت من إحدي النقاشات والحوارات التي تمت بمؤتمرات الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد العديد من الشكاوى ذات الصلة بالتهميش والإهمال للشباب على مدار السنوات الماضية.
جاء ذلك في ندوة موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدة على أن التنسيقية جاءت لإثراء الحياة السياسية المصرية، وإعطاء فرصة حقيقية لتمكين الشباب على أرض الواقع، ومن ثم أصبحنا أمام توليفة متنوعة من الكوادر الشبابية والمتنوعه بكافة أحزاب مصر، وأيضا كوادر فنية متخصصة في كافة المجالات.
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ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن التنسيقية استطاعت أن تثبت وجودها بالكثير من الفعاليات والأنشطة على أرض الواقع، ومنها الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات حيث أشاد به الدكتور علي عبد العال، من أعل منصة البرلمان، مشيرة إلي أنه بجانب ذلك منهم 6 نواب للمحافظين ولهم دور فعال على أرض الواقع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن التنسيقية ليست تجمع لشباب منظر ولكنه بجانب ذلك له دور ميداني وخدمات علي أرض الواقع لخدمة المواطنين علي كافة المستويات، حيث بجانب ورق العمل والسياسات وتقدير المواقف والرؤى الاستراتيجية يوجد عمل ميداني وتحركات وفعاليات علي أرض الواقع لخدمة المواطن.
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