علاء عابد للبرلمان الأوروبي:الشرعيه الدولية تؤكد كذب إدعاءاتكم المغرضة عن حقوق الإنسان بمصر

أصدر اليوم النائب علاءعابد رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان المصري والنائب الاول لرئيس البرلمان العربي بياناً أعرب فيه عن إستياؤه الشديد من قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠.

أكد عابد أن هذا القرار لا يعكس الحقيقة التى يعيشها أفراد المجتمع المصرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وشعوب المنطقة العربية، وأن ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي إنما هو نوع من انواع تزييف الحقائق وخلط الواقع بالخيال، من أجل النيل من سمعه مصر خاصة في ملف الحقوق والحريات.

وأكد أن الحقوق والحريات مكفولة بموجب دستور ٢٠١٤ والذى أفرد لها المشرع الدستورى بابا كاملاً يحتوى علي أكثر من أربعين مادة ( المادة ٥١ حتي المادة ٩٣ من الدستور ) ويعد بذلك اول دستور علي مستوى العالم يولي اهتمام كبير بالحريات بهذا الشكل، ولا يوجد في أى دولة أوروبية تأكيداً لهذه الحقوق والحريات علي غرار الدستور المصري.

أكد أيضا أن نصت المادة ٧٥ من الدستور علي حرية تكوين الجمعيات الأهليةونصت علي (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أوشبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.) وبذلك فإن انشاء الجمعيات الأهلية يتم بمجرد الأخطار ولا يتم حلها إلا بحكم قضائي.كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي علي أن السلطة القضائية سلطة مستقلة بموجب أحكام الدستور حيث نصت المادة 184 علي : (السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم) وأحكامها تسرى على الحاكم والمحكوم، كما أن التدخل في شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم وهي الحامى للحقوق والحريات العامة في الدولة المصرية والركن الثالث للسلطات في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويعد التدخل في شئونها أو المساس بنزاهتها تدخلاً في الشئون الداخلية للدولة لا نسمح به ولا تسمح به قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة ما نص عليه القرار رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.

كما نؤكد أن البرلمان الأوروبي لم يلتفت إلى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء في مجال حقوق الإنسان أو الحقوق الاجتماعية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع ( من توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، وملف الرعاية الصحية وإعلان مصر خالية من فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، وملفات التعليم، والبرامج الاجتماعية فمصر الدولة الوحيدة التي قامت بتنفيذ برنامج تكافل وكرامة والوحيدة التي تبنت برنامج إعانة العمالة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ).

وتساءل أين البرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي تمارس داخل القارة الأوروبية من التفرقة العنصرية بين المواطنين واللاجئين والتي وصلت إلى ذروتها من جرائم جسدية ونفسيه وصلت إلى حد الإقصاء، وعلي النقيض فإن مصر فتحت أبوابها لكل اللاجئين ولم تطلب من اى دولة أو منظمة دولية معونة نظير ايوائها لهؤلاء اللاجئين.

إن مصر الآن ونحن على مشارف عام ٢٠٢١ تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤، وماضية في ترسيخ الأسس الديمقراطية احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.

صمم على الرفض التام لكل ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي سالف الذكر، ونؤكد على إحترامنا التام بمبادئ الأمم المتحدة في شأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن الحملة الممنهجة لإضعاف مساعي الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لن تفلح ولن تحقق ما تصبو إليه نظراً لوعي الشعب المصري العظيم واصطفافه حول قيادته الحكيمة.