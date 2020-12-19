مرثا محروس تشن هجومًا حادًا على البرلمان الأوربى.. وتؤكد: البيان يحمل رسائل تدعم التنظيمات الإرهابية

قالت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان البرلمان الأوربى بشان ملف حقوق الإنسان، يعد استمرارًا لسلسلة الإدانات المستمرة فى ذات الملف دون أى دليل حقيقى.
وتابعت عضو مجلس النواب حديثها، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي أعتمد على تقارير منظمات مشبوهة وعمل على اقتصاص الحقائق.
وأشارت محروس إلى أن مطالبة البرلمان الأوربى، بوقف التسليح يحمل رسائل سلبية تدعم التنظيمات الإرهابية، التى تهدد الأمن القومى المصرى، بل وأمن جنوب المتوسط.
واستكملت محروس، دعواتهم بخصوص قضية ريجيني، هو أمر غريب، فمصر قدمت كل المعلومات بشفافية معلنة، وسمحت للإيطاليين بالمشاركة الكاملة في التحقيقات واحترمت ما توصلت له إيطاليا، وأعلن عنه منذ فترة قصيرة في بيان رسمي.
واستنكرت محروس هذا البيان بطرح عدة تساؤلات للبرلمان الأوربي، منها، من أعطي الحق للبرلمان الأوربي من تقييم الدول الأخرى؟
وأيضًا، هل من شأن البرلمان العربي أو المصرى أن يصدر مثل هذه البيانات تجاه أى دول أوروبية بالمثل؟
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بالإضافة إلى، لماذا لا يهتم البرلمان الأوربي بملف حقوق الإنسان لديه ومابه من قصور معروفة ومعلنة ووضع حلول لها بدلا من التدخل في شئون الآخر؟ وهل نصب البرلمان الأوربي نفسه واصيأ على القضاء المصري للتعليق على احكامه؟ ام انه لايعلم بفصل السلطات الثلاثة؟
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