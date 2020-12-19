شريف منير يداعب زوج ابنته: "مينفعش ابقى حماه وهو أطول مني كدا"

شارك النجم شريف منير، جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان محمود حجازى زوج ابنته اسما، وكتب على الصورة ممازحا: "ماينفعش أبقى حماه ويبقى أطول مني كده".
فكان أخر ظهور للفنان شريف منيرفي العمل السنيمائي في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في العمل نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأخرون من النجوم.
أما عن العمل الدرامي في مسلسل "نحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حقق نجاحا كبير حيث شارك في بطولته النجم كريم فهمى إخراج مصطفى فكر وتأليف عمرو محمود ياسين.
وقد عاد إلى السوشيال ميديا مرة أخرى، بعد انقطاعه عنها لمدة شهر، حينما أعلن الابتعاد لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تعرضه لأكثر من موقف سيئ.
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وكتب شريف منير عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "قررت أخد راحة من السوشيال ميديا.. أنا كنت بتعامل بقلبى وبطبعتى للى الناس عرفاها وعمرى ما جرحت حد بكلامى أبدا.. لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر.. رغم تاريخى فى التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".
واختتم شريف منير كلامه قائلا "وعلى فكرة أنتو صح مكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش منى على كده.. شكرا لكل جمهورى اللىى حبنى بجد وعارفنى كويس.. استراحة شوية بقا".
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