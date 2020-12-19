آمال رزق الله: تقرير البرلمان الأوروبي يحمل العديد من المغالطات والأكاذيب

استنكرت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الاروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، ووصفته بتقرير مجافى للحقيقية، ويحمل بين طياته العديد من الأكاذيب، وأنه مُسيس أكثر منه حيادى.

وأكملت رزق الله، تقرير البرلمان الأوروبي يحمل العديد من المغالطات والأكاذيب المبنية على ترهات وأكاذيب صادرة من بيانات مغلوطة من الجماعات الإرهابية.

وأردفت عضو البرلمان، أن تقرير البرلمان الاوروبى أشار إلى أرقام وبيانات خاصة بالسجناء وحالات الاختفاء القسرى، وهى كلها ملفقة وليس لها اساس من الصحة، وبعضها تم نشره فى تقارير إخوانية.

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وقالت آمال رزق الله، كنا نتمنى الحيادية من هذه المؤسسة الدولية بدلا من الأكاذيب والافتراءات على الدولة المصرية، والإشادة بحجم إنجازات الدولة المصرية وباقتصادها القوى، وما آلت إليه نتاج خطوات الإصلاح الاقتصادى.