تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ورش لتدريب شباب ونساء النوبة على المشروعات الصغيرة

قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعقد مجموعة من ورش العمل والتدريب لشباب ولنساء النوبة، خلال الفترات السابقة، للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها وتذليل العقبات التي تعوق محاولات التنمية في المحافظة.
واستكمالًا للجهود، قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متمثل في الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بتنفيذ أولى مطالب الشباب، ونساء النوبة، بالتنسيق مع مبادرة تدريب مصر، تحت شعار سياسة بمفهوم جديد، من أجل تدريب وتأهيل المرأة في النوبة والصعيد على المشروعات الصغيرة وخاصةً الحرفية منها، وكيفية تنفيذها بما يليق بالمنتج المصري الحديث، وكيفية إدارة حملات التسويق ثم التصدير، وأيضًا تمثيل مصر في المحافل والمعارض الدولية.
الجدير بالذكر، أن التنسيقية تخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لعقد دورات تدريبية بصفة مستدامة في شتى مجالات الحرف، من جلود، وتطريز، وخرز للشباب، إضافةً إلي متابعة فرق العمل ودراسات الجدوى والتسويق بشكل دورى.
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