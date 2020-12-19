هل بسبب نزول صلاح؟ كلوب يكشف السبب الحقيقي لغضب ماني!

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن غضب السنغالي ساديو ماني أثناء خروجه، وتبديله بمحمد صلاح في مباراة كريستال بالاس.

وصرح كلوب في تصريحات لشبكة "BTSport" البريطانية: سبب غضب ساديو ماني أنه كان يريد الاستمرار في الملعب، ولم يكن بسبب أن محمد صلاح سيحل محله".

وواصل: "هذه الأمور تحدث لا يمكنك فعل شيء في هذه الأوقات، هم بشر في النهاية،ويتمنون الأفضل، لكن بعد المباراة الامور انتهت والجميع نسى ما حدث، كان كل شيء جيدًا اليوم".

واختتم: هناك بعض المباريات المقبلة لابد وأن نكون مستعدين بقوة لها".

الجدير بالذكر أن ليفربول فاز بسبعة أهداف على كريستال بالاس، ودخل محمد صلاح بديلًا في الشوط الثاني من المباراة بدلًا من ساديو ماني ونجح في تسجيل ثنائية بشكل رائع.