16 يناير .. بدء امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير. وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير الى 4 فبراير والصف الأول الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير.

موعد امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية بالجيزة



دوت الخليج ينشر جدول امتحانات لجميع الصفوف الدراسية بالجيزة .. وهي:



الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الي 18 يناير.

وامتحانات الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الي 23 يناير.

أما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن "صم وضعاف السمع"، فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير.

وامتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائى "فصل واحد" والصف الثالث الابتدائي مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومي 16 و 17 يناير.

مواعيد بدء الامتحانات



تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي "الصم وضعاف السمع" فتبدأ من يوم 18 يناير الي 27 يناير.

وامتحانات الصف الثاني الثانوي "الصم وضعاف السمع" فتبدأ يوم 28 يناير إلى 4 فبراير.

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