بالصور.. تعليقات مفاجئة من جماهير ليفربول بعد ثنائية صلاح في كريستال بالاس

أثنت جماهير ليڤربول على أداء الفرعون المصري محمد صلاح وذلك بعد ما قدمه من أداء رائع في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس بعدما حل بديلا لساديو ماني في الدقيقة ال 57 .

ونجح محمد صلاح بعد نزوله بديلا في مباراة بالاس في المساهمة في 3 أهداف حيث نجح في عمل اسيست الهدف الخامس ،بينما تكفل صلاح بإحراز الهدفين السادس والسابع لفريقه>

وتغنت جماهير ليفربول بلاعبنا المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراة كريستال بالاس بعد نزوله بديلا في المباراة بعد مرور 57 دقيقة بدلا من ماني ،ونجح صلاح فيها صناعه الهدف الخامس ،وتسجيل الهدفين السادس والسابع لفريقه

وجاءت ابرز تعليقات جماهير الريدز كالتالي:

صلاح هو GOAT أي (الأعظم في التاريخ) الحقيقي للفانتازي.