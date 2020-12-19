نهاوند سري: لم أتوقع أن أعمل بمجال الرياضة على الإطلاق

قالت الاعلامية نهاوند سري، إنها لم تتوقع أن تعمل في مجال الرياضة من قبل، خاصة وأنها كانت تعمل في المجالات السياسية والاجتماعية واحيانا اقتصادية، لكنها لم تخطط على الإطلاق للعمل في مجال الرياضة.
مؤكده أن بداية عملها في المجال الرياضي كانت صعبة للغاية، إلا أنها تطورت وأصبحت أفضل.
وأضافت سري، خلال استضافتها في برنامج بنت البلد المذاع على قناة صدى البلد وتقدمه الفنانة نشوى مصطفى، أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد المسئولين بقناة النادي الأهلى، يخبرها بترشيحها للعمل داخل قناة القلعة الحمراء، وعند اجتماعها معه أبلغته بعدم درايتها بشكل كامل بمجال الرياضة.
وأكدت أنها في البداية لم تكن تعمل في مجال السياسة ومع عملها في هذا المجال أصبحت تقدم أكبر برنامج صباحي سياسي في مصر وهو "صباح أون"، مشيره إلى أن الإعلامي ينبغي أن يكون على دراية بكافة المجالات ويعمل في أي مجال، ولكن الأهم أن يقوم الإعلامي بمذاكرة المجال الذي يعمل به بشكل جيد.
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