فيبى فوزى: التدخل فى شأن مصر الداخلى غير مقبول.. والقيادة السياسية تتمتع بتأييد شعبى كبير

قالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى:" دائماً ما يؤكد المسؤولون الغربيون عدم قدرتهم على استيعاب مجريات الأمور في أقليمنا، تماما مثلما لا يشي تعاطيهم مع قضايا المنطقة عن فهم واضح لطبيعة ما تتعرض له من أخطار، و في هذا السياق و بفرض استبعاد فكرة التآمر و القصد في زعزعة ما تحقق من استقرار كبير في بلدنا، لم يكن هو ما راهن عليه وضع السياسة الغربية أو الأمريكية.

وتابعت خلال حديثها، يأتى قرار البرلمان الأوروبي الأخير بتوجيه اللوم للحكومة المصرية في شأن داخلي ، الأمر الذي لا يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال ، كما يعد تدخلا سافرا لا تقبله أى دولة ذات سيادة، فضلا عن أكبر دولة عربية، يعتبر تحقيق الاستقرار بها حتمية لا تسمح حقائق الأمور في الإقليم بالتخلي عنها.

وأشارت إلى أنه خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ، تم خلالها شرح وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان و شموليتها لتتضمن أكثر من فكرة الحقوق السياسية الضيقة، والتي قد تتماشى مع ما وصلت إليه المجتمعات الغربية عبر تاريخ طويل من الفشل و النجاح لكنها بالقطع لا تنطبق بأي حال على خصوصية الأوضاع لدينا.

وأضافت، ثمة أيضا فكرة التنوع الثقافي و التي لا يمكن إغفالها عند مطالبتنا بتنفيذ أجندتهم لحقوق الإنسان و التي تشمل حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي حقوق المثليين.

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وأختتمت وكيل مجلس الشيوخ حديثها، ما صٌدر عن البرلمان الأوروبي يعد تجاوزا من منظور سياسي و ثقافي و ديني، ولا يمكن قبوله، و ثمة ملاحظة إجرائية تتعلق بتوقيت صدور القرار الذي يتزامن مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الحكم في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يبدو أنه منح البرلمان الأوروبي حبوب الشجاعة ليرفع صوته مرة أخرى، ويستأنف ترهاته التى لا و لن تقبلها الشعوب خاصة تلك التي لديها رصيد حضاري يمتد لآلاف السنين و قيادة سياسية تتمتع بالحكمة و بتأييد شعبها مثل القيادة السياسية المصرية.