التضامن تعلن نتائج مسابقة أهم الإجراءات الاحترازية لكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، نتيجة المسابقة التى أطلقتها فى إبريل الماضى تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن، حول أهم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث أجرى أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن للمؤسسات الأهلية، الاختيار إليكترونيًا لتحديد الفائزين فى المسابقة.





وخصصت وزيرة التضامن 200 جائزة بإجمالى 200 ألف جنيه، بقيمة ألف جنيه لكل فائز يتم صرفها من خلال تحويل بريدى على أن يكون الفائز من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة مع مراعاة معايير محددة، تضمن اختيار فائزين من كل المحافظات المشاركة فى المسابقة، وأن تضم نسبة على الأقل 50% من الإناث، وأن تراعى تمثيل الشباب تحت 35 سنة، وأيضاً مراعاة وجود فائزين أكثر من 35 سنة.

وتم الإعلان عن المسابقة عبر قنوات التليفزيون المصرى، بالتعاون مع وزارة الإعلام وعبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى وعبر التواصل وتعبئة أسر تكافل وكرامة فى كل المحافظات من قبل الرائدات الاجتماعيات أو مديريات التضامن الاجتماعى.

وأعلنت الوزارة إغلاق المسابقة يوم 10 ديسمبر 2020، من خلال التعريف عبر التليفون المحمول ورفع أسئلة المسابقة فى هذا اليوم، وقامت الوزارة بتحديد الفائزين من خلال استخدام برنامج إلكترونى، يضمن تمثيل كل الفئات طبقاً للمعايير، وعدم التحيز لأى من المتقدمين خارج المعايير المعتمدة من الوزارة.

وتقدم للمسابقة أكثر من 102 ألف متسابق من كل محافظات الجمهورية، وكانت محافظات الوجه القبلى ومحافظة الشرقية بالوجه البحرى الأعلى مشاركة فى المسابقة.

ومن بين إجمالى المتسابقين جاوب 21.773 متسابقا، ومنهم 2787 من مستفيدى تكافل وكرامة، أى 14% من الذين قاموا بتقديم الإجابة الصحيحة من تكافل وكرامة.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة مع بداية العام الجديد مسابقات معرفية جديدة فى المجالات والقضايا الإجتماعية المختلفة، وذلك بهدف تحفيز الفئات الأولى بالرعاية فى المشاركة ورفع وعيهم بالمعلومات الصحيحة فى كافة المجالات الإجتماعية والصحية والاقتصادية.

وكانت وزارة التضامن بالتعاون مع منظمة اليونيسف قد أطلقت فى إبريل الماضى منصة التواصل التفاعلى بحضور ورعاية وزيرة التضامن، وتعتمد المنصة على التواصل من خلال بث الرسائل القصيرة المجانية للتفاعل مع المستفيدين من البرامج الاجتماعية التى تقدمها الوزارة.

وترتكز منصة التواصل الجديدة على نظام RapidPro، وذلك فى إطار تطوير منظومة التواصل مع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة بهدف متابعة وقياس رضا المستفيدين من خدمات الوزارة وتطويرها طبقاً للإحيتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من تدخلات وبرامج الوزارة.

وتقدم المنصة رسائل قصيرة عبر التليفون المحمول على الرقم 1442 ورسائل الواتس آب وخدمات الرسائل الصوتية IVR لدعم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المختفة طبقا لأولويات الوزارة، بالإضافة إلى التواصل مع مقدمى الخدمات للوزارة لضمان وصول رسائل موحدة، مع تسيير التفاعل والرد على الرسائل فى حالة وجود أى استفسار.