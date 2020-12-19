الخارجية تتابع موقف 17 صيادا مصريا جرى توقيفهم بتونس

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية السفير عمرو محمود عباس، إن الخارجية المصرية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا جرى توقيفهم من قبل السلطات التونسية، بعد ضبط مركب الصيد الذى كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.





وأكد مساعد وزير الخارجية، فى بيان صحفى، اليوم السبت، استمرار السفارة المصرية فى تونس بإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة. وكان فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسى تولى توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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