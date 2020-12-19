مرثا محروس: البرلمان المقبل يضم تنوع أيدولوجي مختلف.. وتمثيل المرأة مشرف

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البرلمان المقبل يحمل توجه أيديولوجي مختلف، والحزب صاحب النسبة الأكبر سيحتاج إلى التواصل مع الأعضاء الآخرين، فى حالة تغيير أو حسم قانون.
وتابعت خلال حديثها على فضائية الحياة اليوم، إنه لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصري، يوجد 142 امرأة على نظام القائمة، و6 أعضاء فردى، هذا إلى جانب احتمالية تعيين عدد من النساء من قبل الرئيس السيسي، الذى يدعم المرأة المصرية.
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وأضافت، المرأة بدأت رحلة كبيرة من عام 1975، عصر تمكين المرأة فى أزهى عصورها بفضل التعديلات الدستورية، ودعم وتقدير المرأة من قبل الرئيس السيسي.
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