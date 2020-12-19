مرثا محروس: المرأة الأقل فسادًا.. وسنقدم تجربة مميزة ومفيدة للمجتمع

قالت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، المرأة أقل قدرة على الفساد، مشيرة إلى حديث الرئيس السيسي فى إحدى خطاباته.

وتابعت، يأتى هذا الوصف الدقيق بأن المرأة أقل قدرة على الفساد، انطلاقًا من تحملها الكبير للمسئولية، وحرصها الدائم على أسرتها وعائلتها.

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وأضافت خلال حديثها على فضائية الحياة اليوم، يضم مجلس الشيوخ عدد كبير من القامات الرفيعة المميزة، ونعد بأن نقدم تجربة تفيد المجتمع المصرى.