بالصور .. إيمان أبو طالب تقدم أحتفالية محمد صبحي "50 سنة فن"

وشهدت الاحتفالية، تكريم عدد كبير من النجوم، الذين أثروا في حياة ومشوار الفنان محمد صبحي، الإبداعي أو الذين شاركوا في معظم أعماله الفنية سواء السينمائية والدرامية أو المسرحية.

وأجرت الإعلامية إيمان أبو طالب، عدة حوارات فنية مع النجوم، الذين عملوا مع الفنان محمد صبحي طوال مسيرته الفنية مثل الفنان هاني رمزي، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

وقالت الإعلامية إيمان أبو طالب، أن " الحياة الفنانية لمحمد صبحي، شديدة التفرد ، والتميز ، ومليئة بنجوم كبار ومواهب ، فأستحق أن يكون له مدرسته الخاصة في عالم الفن".