سولاف درويش تستنكر قرارات البرلمان الأوروبى: يفتقد للمنهجية والمصداقية

وأضافت "درويش" - فى بيان لها - أن هذا القرار يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى، لافتة إلى أن هذا القرار يفتقد للمنهجية والمصداقية، والبرلمان الأوربى ليس لديه أى مستندات حقيقى ومن الجهة الرسمية المعترف بها فى مصر، التى صرحت بهذه البيانات، وليس هناك ما يثبت ما ورد فى التقرير من مزاعم ضد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البرلمان الأوربى يريد أن ينصب نفسه واليًا على مصر، وهذا لن يحدث، مشيرة إلى أن هذا القرار يخدم أغراض سياسية أخرى يريد منها تشويه صورة مصر بعد الإنجازات التى تحدث على أرض الواقع ويراه القاصى والدانى، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم.
وتابعت أن ملف حقوق الإنسان فى مصر متوازن، بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، والغرض من هذا القرار التدخل فى شئون مصر الداخلية، وهو أمر مرفوض نهائيًا.
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