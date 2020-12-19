عضو بالشيوخ لـ دوت الخليج : موقف البرلمان الأوروبى تسييس واضح لملف الحريات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الشعب الجمهورى، إن قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، قرار يتسم بالإزدواجية وعدم الموضوعية ويتسم بسياسة الكيل بمكيالين.





واستنكر عمارة فى تصريح لـ "دوت الخليج"، التدخل السافر المغلوط للبرلمان الأوروبى، فى الشأن الداخلى المصرى، موضحا: "هذا القرار لم يحترم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعنى بإعلان عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها". وأوضح عمارة أن هناك انتقائية متعمدة فى اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها، وما هى إلا تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات. وأشار عمارة إلى أن ذلك أكبر دليل على أن هذه الخطوة فى ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفى باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضغط على الدولة المصرية، وبالتالى فمثل هذا النهج فى حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.

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