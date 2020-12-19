وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الأحد، الموافق 20/12/2020، حتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الإثنين الموافق 21/12/2020.
والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: "مدينة الفيوم بجميع أحيائها، مركز الفيوم هوارة المقطع، وهوارة عدلان، دمشقين، اللاهون، مدينة الفيوم الجديدة، دمو، سجن دمو، مساكن دمو، منشأة دمو، وحدات الجيش بدمو، العزب، الصعيدى، الإعلام، سيلا، البسيونية، العامرية، كفور النيل، مجزر العزب، أبجيج، منشأة بغداد، الزملوطى".
كما تشمل المناطق المتأثرة كل من: "مركز إطسا، مدينة إطسا، قلهانة، دفنو، منية الحيط، مطول، قلمشاة، الغابة، بحر أبوالمير، الونايسة، المختلطة، منشية ظافر، أبوجندير، أبشواى، العجميين، طبهار، النصارية وتوابعهم، سنورس، مطرطارس، الكعابى، جرفس، أبوعيطة وتوابعهم، يوسف الصديق، النزلة، الحامولى، الشواشنة وتوابعهم، مركز طامية، دار السلام، المعصرة، مع ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق أبوطالب وجبلة".
وتطالب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة، لتغطية المناطق المتأثرة خلال هذه الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. قطع مياه الشرب بسبب أعمال الصيانة عن بعض قرى ومراكز الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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