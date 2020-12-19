بالمعدول .. معلش يا فندم أصل السيستم واقع !

وأضاف فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أن الجديد لعبارة "فوت علينا بكرة يا سيد"، هذه الأيام هو عبارة "معلش يا فندم أصل السيستم واقع".
وتابع فيكتور: "ينفع يا جماعة واحنا داخلين على 2021 وكل حاجة بتتحول إلكترونيا، أن يقال هذه الكلمة؟!"، متسائلا "ينفع كل المجهودات اللى بتعملها الدولة تضيع عشان موظف مش عاوز يعمل شغله لو فعلا السيستم مش واقع؟!".
وأشار فيكتور إلى أن، ذلك نوع من أنواع الفساد الإدارى، حيث يعطل المواطن أشغاله، ويذهب لجهة معينة، ليقضى بعض الأمور، ثم يتعطل؛ بسبب تقاعس موظف، أو سيستم عطلان، أو أى أسباب أخرى، مستنكرا "هنفضل لحد امتى كده؟!".
وأوضح فيكتور أن الحل لهذه المشكلة بسيط، وهو أن كل جهة حكومية أو خاصة، تقدم خدمة إلكترونية، يكون بها ملصق عليه رقم المرفق القومى للاتصالات بحيث يتيح للعملاء التواصل من خلاله لمعرفة هل فعلا "السيستم عطلان" فى هذه الجهة، أم هو مجرد تقاعس من الموظفين أو تقصير من قبل هذه الجهة فى خدماتها.
واختتم شنودة "الحل بسيط لو فعلا قررنا نقضى على هذه المشكلة.. سواء كان موظف متقاعس أو مكان لا يريد التطوير من نفسه.. عشان فى النهاية تكون الصورة حلوة وجميلة.. وتتواءم مع كل ما يتم إنجازه فى الدولة المصرية.. عشان فى الآخر نشوفها بالمعدول".
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