انت الان تتابع تفاصيل خبر توقعات أسعار البنزين الجديدة بدايةً من يناير 2021 والحسم خلال أيام و3 احتمالات للأسعار الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في بداية يناير 2021 سوف يتم إقرار أسعار البنزين الجديدة، والتي من المقرر أن يتم العمل بها لمدة 3 شهور قادمة بدايةً من يناير ومروراً بفبراير وحتى شهر مارس القادم، وسوف تجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الأيام المقبلة لتحديد سعر البنزين والسولار الجديد، حيث تجتمع هذه اللجنة على رأس كل ثلاثة شهور، وتحدد الأسعار الجديدة لتتماشى مع الأسعار العالمية.

توقعات أسعار البنزين الجديدة بدايةً من يناير 2021 خلال أيام قليلة

كما أن مسألة تحديد أسعار الوقود الجديدة تخضع للعديد من العوامل، ومنها الأسعار العالمية، وحجم الإنتاج في مصر، وكذلك حجم الإستيراد والتكلفة في ظل تغير الأسعار، بالإضافة إلى مصاريف التشغيل، وبناءً على هذه العوامل الأربعة السابق ذكرها، يتم تحديد الأسعار.

أما بالنسبة إلى أسعار البنزين الجديدة والمتوقع إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، فهناك احتمال من ثلاث احتمالات.

1- زيادة الأسعار بما لا يزيد عن 10%.

2- تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10%.

3- تثبيت الأسعار كما هي عليه الآن.

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كما تجتمع اللجنة المعنية بتسعير الوقود خلال الأيام المقبلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يوليو 2019 بالتسعير التلقائي للوقود، كما هو متبع في العديد من دول العالم.