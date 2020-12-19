جدول ترتيب الدورى الإسباني بعد مباراة برشلونة وڤالنسيا

يظل أتليتكو مدريد محتفظا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد انتهاء مباراة اليوم، والتي جمعت بين برشلونة و فالنسيا، على ملعب "ماستايا "، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق، وبادر فالنسيا بالتسجيل عن طريق لاعبه كارلوس سولير، قبل أن يعادل ليونيل ميسي النتيجة لصالح فريق برشلونة في الوقت الإضافي للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح المدافع أراخاو في التقدم لبرشلونة، ولكن التقدم لم يستمر طويلا بعد أن عدل ماكسيمليانو جوميز، الكفة لصالح فريقه ليسدل الستار على المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

برشلونة يفرط فى فرصة الصعود للمركز الرابع في جدول الترتيب



فرط نادي برشلونة في فرصة ثمينة للصعود للمربع الذهبي وذلك بعد تعثره أمام نادي فالنسيا بنتيجة 2/2 ليظل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 21 نقطة.

ڤالنسيا يصعد مركز فى جدول ترتيب الدوري الاسباني



بهذا التعادل صعد نادي فالنسيا خطوة في جدول ترتيب الدوري الاسباني ليصبح في المركز الثاني عشر برصيد 15 .

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