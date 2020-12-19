بهاء أبو شقة: مصر لن تقبل التدخل فى شئونها.. ويتسأل: أين البرلمان الأوربى من الإرهاب

استنكر المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس الشيوخ، التقرير الذى أعلنه البرلمان الأوربى، مؤكدًا أن هناك دستور متبع، وقضاء مصرى له تاريخ مشرف، والقاضي المصرى مستقل ولا يحكم إلا بما يملى عليه الأمور، بالإضافة إلى وجود لجنة لحقوق الإنسان فى البرلمان المصرى، وهى أركان تقر حقوق الإنسان وتدعمها.

وتابع خلال حديثه على فضائية صدى البلد، القضاء المصرى له تاريخ مشرف، وحقوق الإنسان، تتعلق بأن تكون مواد الدستور مُتبعة، وهو ما يحدث فى مصر.

وأضاف، الانتخابات البرلمانية التى جرت رغم ظروف كورونا، كانت داعى لأن ترجأ للانتخابات، لكنها أجربت وفقا لقانون الانتخابات، والذى أعده مجلس النواب، ولو أن هناك قيودًا على الحرية، ما كنا أمام هذا القانون، الذى به ضمانات غير مسبوقة، والتى يشرف عليها القضاء.

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وتسائل أبو شقة خلال المداخلة الهاتفية، أين البرلمان الأوربى من الإرهاب والاغتيالات وحرق الكنائس؟ مؤكدًا أن مصر ترفض التدخل فى شئونها الداخلية.