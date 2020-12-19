صور .. ختام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى بمشاركة عدد من الوزراء

جدة - نرمين السيد - اختتمت مساء اليوم السبت، فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، والذى عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومجموعة من الاقتصاديين.





وشارك فى المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وقال فى كلمته خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختلف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

كما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى كلمتها بالمؤتمر أن الحكومة المصرية لم تألوا جهداً فى مساندة القطاع الصناعى والتجارى خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت وبتوجيهات من القيادة السياسية بجهود كبيرة لاحتواء الأزمة وتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصرى وهو ما انعكس فى المؤشرات الدولية التى تؤكد نجاح مصر فى إدارة أزمة انتشار الفيروس بالمقارنة بالعديد من دول العالم التى شهدت تراجعاً كبيراً فى معدلاتها الاقتصادية.

وفى ختام المؤتمر، تم تكريم رائدى الصناعة محمد فريد خميس، والشيخ صالح كامل رجلا الأعمال الراحلين.