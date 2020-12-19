اللواء عباس كامل يلتقى حفتر وعقيلة صالح وينقل لهما رسالة دعم من الرئيس السيسي للشعب الليبى (صور)

زار الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اليوم 19 ديسمبر، مدينة بنغازي الليبية، موفداً من السيد رئيس الجمهورية.

ونقل الوزير عباس كامل رسالة دعم وتاييد من سيادته للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

والتقى رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكريه "5+5"، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والامني بكافة ربوع ليبيا.

والتقى سيادته خلال الزيارة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء البرلمان تم خلالها التأكيد على دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة للازمة الليبيه بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما ناقش أخر تطورات الموقف السياسي وكذا بحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على جميع المستويات خلال الفترة القادمة.