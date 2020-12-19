الخارجية: نتابع موقف 17 صياداً مصرياً تم توقيفهم في تونس

قال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذى كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

وأوقف فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسى توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج استمرار السفارة المصرية فى تونس فى إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة، وأن ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج.