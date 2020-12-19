الحماية المدنية تستخرج جثة شخص من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

استخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جثمان شخص يدعى جابر عبده خليل 51 عاما، من تحت أنقاض عقار انهار بمنطقة وكالة الليمون بحى الجمرك بالإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية، شهدت اليوم السبت، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق خلف شارع وكالة الليمون بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الجمرك بلاغات تفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المثالية خلف شارع وكالة الليمون.

وعلى الفور هرع رجال الشرطة، وافراد الحماية المدنية، ومسئولي الحي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وعقب المعاينة الاولية، تبين أن العقار قديم، مكون من 3 طوابق.

وأفاد عدد من الأهالي وجود رجل وطفل تحت الانقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية البحث عنهم تحت الانقاض، وانقاذهم.

تم وضع كردون أمني وحواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والمشاة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.