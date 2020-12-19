قائد ليفربول: "شمبانيا" الاحتفال بالبريميرليج بدون كحول احتراما لـ صلاح وماني

أكد جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول، أن احتفالات لاعبى فريقه برش "الشمبانيا" على بعضهم البعض بعد الفوز بالدورى الإنجليزى الممتاز الموسم الماضى كانت خالية من الكحول خلال احتفالاتهم بناءً على طلب محمد صلاح وساديو مانى بسبب اعتناق الثنائى الهجومى للفريق الديانة الإسلامية.

واستعاد ليفربول كأس الدورى الإنجليزى مرة أخرى فى يوليو الماضي، حيث فاز باللقب لأول مرة منذ 30 عامًا قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وقال هندرسون فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلى ميل"، "كانت الشمبانيا خالية من الكحول بعد رفع الكأس بسبب مو وساديو، داخل غرف الملابس لا يوجد شيء من عدم التسامح، فلماذا لا يكون هذا هو الحال فى العالم الخارجي؟".

وأشاد هندرسون أيضًا بالثنائى الأفريقى قائلا، "انظر إلى ساديو ومو ومن أين جاءا، من ريف السنغال ومصر، وما حققاه لا يصدق، عندما نكون فى المسبح ويسبح ساديو يقول إنه تعلم ذلك لأنه عاش فى قرية بجوار المياه مباشرةً [نهر كاسامانس فى سيدهيو] لذلك كان يحب الذهاب إلى الماء".

جدير بالذكر أن هندرسون سجل هدفا وساديو مانى كذلك اليوم أمام كريستال بالاس، فيما سجل نجما المصرى محمد صلاح هدفين وصنع آخر بعد مشاركته كبديل فى المباراة.