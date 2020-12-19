حالتا كورونا فى النجم الساحلي قبل السفر للقاهرة لمواجهة المقاولون العرب

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أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفنى، قبل التوجه مساء غد الأحد إلى القاهرة، لخوض مواجهة المقاولون العرب المحدد لها الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".
وكشف نادي النجم الساحلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن جميع اختبارات كورونا للاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت سلبية باستثناء الثنائي أيوب عياد، والمدرب المساعد البرازيلي فيليبي سيلفانو، اللذين سيتخلفان عن الرحلة إلى القاهرة.
كما شهد مران اليوم للفريق التونسي غياب اللاعب فخري العوجي، بعدما تعرض أمس لإصابة فى الكاحل، خلال لقاء الجولة الثالثة للدوري التونسي أمام مستقبل سليمان، لكنه سيلحق بمباراة المقاولون العرب، بعد أن أثبتت الفحوصات أن الإصابة خفيفة، ما جعل الجهاز الطبي للفريق يمنح العوجي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات غدا.
وكان فريق المقاولون العرب قد تأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية، بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 10-1 في مجموع المباراتين بدور الـ64.
وأجرى نادى المقاولون العرب حملة تطهير شاملة، اليوم السبت/ بمقر النادى بقلعة الجبل الأخضر، بعد ثبوت إصابة كل من سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق ، وعماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ويترقب مسئولو المقاولون مسحة الكاف المقرر إجراؤها غداً، الأحد، للاطمئنان على باقى اللاعبين بعد الاشتباه بأكثر من حالة، وذلك قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب مع النجم الساحلى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
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