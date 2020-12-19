قال مها طلعت، المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إن العالم سيخلص من وباء فيروس كورونا بسبب النتائج الجيدة من اللقاحات، مشيرة إلى أن الموقف الوبائى الحالى يزداد أكثر فى دول أوروبا وأمريكا والهند والبرازيل.
وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن اللقاح هو الحل على المدى الطويل، موضحة أن تطوير اللقاحات تم في وقت قصير جداً ولكن لها فاعلية جيدة وهناك أسئلة كثيرة لم نعرف إجابتها بالنسبة للقاحات.
وأكملت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات سيكون بها مشاكل فى الإنتاج ونسبة تغطيتها لسكان العالم، قائلة:" لا يوجد نشر علمى لأسباب وفيات لقاح فيروس كورونا، وأن هناك هيئات تراجع ما يتم إنتاجه من لقاحات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الصحة العالمية": نتائج لقاحات فيروس كورونا تبشرنا بنهاية الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.