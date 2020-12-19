نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اليوم، مدينة بنغازي الليبية، موفداً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نقل رسالة دعم وتأييد من الشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

والتقى رئيس المخابرات العامة، خلال الزيارة، بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنه العسكرية "5+5" والتي اسفرت عن تثبيت وقف اطلاق النار و اتخاذ عدد من الاجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا.

كما التقى خلال الزيارة، بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء البرلمان تم خلالها التاكيد على دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كما ناقش آخر تطورات الموقف السياسي، وبحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على جميع المستويات خلال الفترة المقبلة.