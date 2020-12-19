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رئيس المخابرات العامة يقوم بزيارة بنغازي الليبية

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أحمد جودة - القاهرة - قام السيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه اليوم بزياره الى مدينه بنغازي الليبيه موفدًا من السيد رئيس الجمهورية.
 حيث نقل رساله دعم وتاييد من سيادته للشعب الليبي علي مختلف الأصعدة العسكرية والسياسيه في اطار الدور المصري الداعم لإستقرار الاوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

والتقى رئيس المخابرات العامه خلال الزياره بالمشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وتم خلالها مناقشه عدد من الموضوعات محل الإهتمام والتاكيد على الجهود والتحركات المصريه الداعمه لمخرجات اجتماعات اللجنه العسكريه "5+5" والتي اسفرت عن تثبيت وقف اطلاق النار واتخاذ عدد من الاجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والامني بكافة ربوع ليبيا.

كما إلتقى خلال الزياره بالمستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعدد من اعضاء البرلمان تم خلالها التاكيد على دعم مصر لكافه مسارات التسويه الشامله للازمة الليبيه بالتنسيق مع الامم المتحده والمجتمع الدولي وكما ناقش سيادته اخر تطورات الموقف السياسي وكذا بحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصريه الليبيه على جميع المستويات خلال الفتره القادمه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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