أكواد فودافون Vodafone 2021 كاملة.. دوت الخليج يوضح بالخدمات

يقدم دوت الخليج أكواد فودافون Vodafone 2021 كاملة، حيث أن يرغب الكثير من عملاء فودافون الحصول على كود لتنفيذ خدمة معينة سواء كانت للإنترنت أو للتحدث مع خدمة العملاء.

أكواد فودافون لنظام ( الكارت )

• رقم خدمة عملاء فودافون الاتصال على ” 888 “

• شحن الكارت #الرقم*858*

• الاستعلام عن الرصيد فودافون # 1*868*

• خاصية الانتظار # 43*

• تحويل جميع المكالمات إلى رقم آخر #الرقم المراد تحويل المكالمات إليه*67*

• تحويل الرصيد فودافون #الرقم * 2*868*

• كود جعل الرقم غير متاح فودافون 777#*21*

• الاحتفاظ بالمكالمات الفائتة

• بتكلفة 5 جنيهات شهريا # 3*888*

• معرفة رقم الـ PUK #الرقم *888*

• نقاط فودافون وان # 2*818*

• سلفني شكراً

• يتم تحويل 4 جنية ويخصم 1 جنية تكلفة الخدمة يمكن استخدامها 3 مرات # 3*868*

• موبايل انترنت # 4*888*

• معرفة الفليكسات المستخدمة والمتبقية # 60*

• تجديد باقة المكالمات فودافون # 225*

• تشغيل الكول تون #كود الأغنية*500*

• الغاء الكول تون # 0*550*

• تشغيل خاصية التجوال # 5*888*

• إلغاء خاصية التجوال واتباع خطوات الإلغاء # 5*888*

• إلغاء خاصية التحويل الشرطي #21#

• كلمني شكراً فودافون

• تكلفة الخدمة 15 قرش ابتداء من المرة الثالثة #الرقم *506*

• كلمنى شكراً أي شبكة

• تكلفة الخدمة 15 قرش ابتداء من المرة الأولى #الرقم *506*

• معرفة رقم الخط # 878*

• معرفة التاريخ والساعة # 100*

• معرفة آخر رقم اتصل بك # 150*

• كود إلغاء حلم الشهرة فودافون # 0*98*



أكواد فودافون لنظام ( الخط)

الخدمة الكود

• معرفة آخر فاتورة # 1*888*

• قيمة المكالمات خلال الشهر الجاري # 2*888*

• تشغيل خدمة الإنترنت # 4*888*

• تشغيل خاصية التجوال # 5*888*

• كود إلغاء خاصية التجوال *888*#5

• تحويل الرصيد # 2*868* و أتباع الخطوات

• الاحتفاظ بالمكالمة الفائتة

• بتكلفة 5 جنيهات شهريا # 3*888*

• معرفة الأرقام الفائتة

• يتكلفه 1 جنية شهريا # 777*



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أكواد فودافون لخدمات الانترنت



• رسائل ضبط باقة الإنترنت # 2000* واتباع الخطوات

• باقة الإنترنت الشهرية # مبلغ الفئة*2000*

• فئة (5 – 10 – 25 – 40 – 60 – 100)

• باقات فليكس 15#* 10263300 *520*

• من 15 فليكس وحتى 400 فليكس

• باقات كنترول #قيمة الفئة المختارة* 10263300 *520*

• الفئات المتاحة (25 – 40 – 60 – 80 )

• كود إلغاء باقة الإنترنت # 0*2000*

اكواد فودافون – خدمة فودافون كاش

• الاستعلام عن رصيد فودافون كاش # 1*9*

• تحويل الأموال #المبلغ* الرقم*7*9*

• معرفة أقرب فرع معتمد لفودافون كاش # 9*9*

• شحن الرصيد لنفسك من فودافون كاش #قيمة الشحن*0*9*

• الشحن للغير من فودافون كاش #المبلغ* الرقم*3*9*

• رقم الخدمة الصوتية لفودافون كاش الاتصال على 7001

• دفع فاتورة الكهرباء # 105*9*

• دلوقت تقدر تدفع فاتورة المياة من خلال خدمات فودافون كاش بكل سهولة



رقم خدمة عملاء فودافون

• رقم خدمة عملاء فودافون من أي خط تابع للشركة 888

• رقم خدمة عملاء فودافون في حال الاتصال من أي رقم أرضي 16888

• رقم خدمة عملاء فودافون في حال الاتصال من خارج مصر 0101888888

• رقم خدمة عملاء فودافون ADSL 0225292828 أو 2828

