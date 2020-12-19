مصطفى سالمان: انتقادات البرلمان الأوربى "مسمومة".. ومصر لا تحتاج وصاية أحد

أدان النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة أسيوط انتقادات البرلمان الأوروبي، تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفاً الانتقادات بأنها تدخلاً سافراً في شئون مصر الداخلية وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً- بحسب قوله.

وأضاف النائب البرلماني، أن حالة حقوق الإنسان في مصر تعد من أولويات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، كذلك كل مؤسسات الدولة، التي قامت على أسس ديمقراطية حديثة منذ ثورة 30يونيه، دون الانتظار للتوجيه أو الانتقاد أو التعليق من الخارج على هذا الأمر.

وشن "سالمان"، هجوماً حاداً على البرلمان الأوربي، مطالباً المنتقدين لحالة حقوق الإنسان في مصر بأن يبحثوا أولاً عن حالة حقوق الإنسان في غالبية الدول الأعضاء، قائلاً: " من الظلم والإجحاف تجاهل الحالة التي أصبحت عليها حقوق الإنسان المصري في ظل بناء مصر الحديثة".

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، " أليس الأهتمام بقطاعات التعليم والصحة والمبادرات الصحية المتكررة، وبناء المشروعات والإسكان الاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمات من حقوق الإنسان؟ لكن يبدو أن البرلمان الأوربي لم يفرق بين حقوق الإنسان وبين حق مصر في الحفاظ على أمنها، ومعاقبة المخطئين والمتورطين في قضايا الإرهاب، وتخريب مؤسسات الدولة، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعرف جيداً بأن الحرية والديمقراطية تعني المسئولية الكاملة تجاه الوطن ومقدراته.

واستكمل سالمان تصريحه بأن مصر لن تنجرف كثيراً وراء مثل هذه المغالطات خاصة في ظل القرار السياسي الحر للدولة المصرية، مطالباً العالم أجمع بأن يطلع على ما آلت إليه حقوق الإنسان في مصر، خاصة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات وما تم تقديمه من برامج الحماية الاجتماعية، حتى وصل الأمر إلى البحث عن فاقدي الأهلية وكبار السن الذين ليس لهم مأوى ونقلهم إلى دور الرعاية وحمايتهم من العيش في الشوارع وهو ما لم يكن موجوداً من قبل.

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وأختتم سالمان حديثه "مصر أكبر من أى انتقادات مسمومة تسعى لإرباك المشهد، وعلى الذين يوجهون سهامهم إلينا أن ينظروا لأنفسهم أولاً، وأن يبحثوا عن الجهود التي بذلتها مصر تجاه أبنائها حتى في ظل جائحة كورونا،لأن مصر لا تنتظر وصاية من أحد تجاه أبنائها". اين كان دور الاتحاد الاوربي وموقفه من الاحتلال الانجليزي لمصر لمده ٧٢ عام واين كان عند مقتل مليون شهيد جزائري واين كان الان عند مقتل وتشريد الكثير من الاسر في سوريا والعراق و اين موقفه الان في اليمن والتدخل الارهابي الجسيم في شؤن دول الخليج.