أحمد أبو هشيمة يوجه رسالة حادة للبرلمان الأوربى باللغة الإنجليزية: تدخلكم يجلب دائما الخسائر

وجه رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، رسالة واضحة وحادة باللغة الإنجليزية، استنكر خلالها محاولة تدخل الغرب فى شئوننا الداخلية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، عبر تويتر، نقول للإتحاد الأوروبي:" الشعب المصري يعلم جيداً ماذا يريد، ودائماً تدخل الغرب في شئوننا يجلب علينا الكثير من الخسائر أكثر من الربح.
وتابع أبو هشيمة قائلا:" مصر بلد مستقلة ذات سيادة ولا تقبل أبداً أي تدخلات أو نقد من الخارج.
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