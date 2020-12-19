"2 مليون جنيه".. قرض البنك الأهلي المصري للعاملين في البترول

أعلن البنك الأهلي المصري عن قرض جديد بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه، مخصص للعاملين في شركات البترول والغاز والبتروكيماويات التابعة للهيئة العامة للبترول ويتيح البنك الأهلي المصري القرض دون الحاجة إلى ضامن عند التعاقد معه.
تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري
- تصل مدة القرض إلى 12 عامًا مع تأمين مجاني على الحياة.
- بدون ضامن ودون مصاريف استعلام ائتماني أيضًا.
- قيمة المصاريف الإدارية هي 2% من مبلغ التمويل
- وتبلغ عمولة السداد المبكر للتمويل 3%، و10%حال السداد بأي وسيلة دفع أخرى، أما غرامة تأخير سداد القسط، فهي 20 جنيه شهريًا مضافة إلى الـ 2% من المبلغ المستحق ولم يقوم صاحب القرض بدفعه.
شروط قرض الـ2 مليون من البنك الأهلي
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية التمويل.
- ألا يقل الراتب الشهري عن 1500 جنيه مصري.
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الأوراق المطلوبة لقرض البنك الأهلي المصري
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
• تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
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