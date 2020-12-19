وزير الرياضة يهنئ درويش وعبدالآخر بتحقيق ذهبيتين فى بطولة إفريقيا للجودو

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، اليوم السبت، كل من رمضان درويش، وحاتم عبدالآخر، لاعبى المنتخب المصرى للجودو بتحقيق ذهبية منافسات وزن 100 كيلوجرام و90 كيلوجراما على الترتيب فى بطولة إفريقيا للجودو، والتى تستضيفها مدغشقر.





وقال صبحى إن مصر رفعت رصيدها من الذهب إلى 5 ميداليات جاءت عن طريق كل من محمد محيى، محمد عبد الموجود، عبد الرحمن محمد، حاتم عبد الآخر، بالإضافة إلى رمضان درويش وميداليتين فضيتين عن طريق أحمد على ومحمد على". وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 9 لاعبين وهم: محمد عبدالموجود، وأحمد على عبدالرحمن وزن 66 كليوجراما، ومحمد محيى الدين وزن 73 كليوجراما، ومحمد على عبدالعال، وعبدالرحمن محمد وزن 81 كليوجراما، وحاتم عبدالآخر، وعلى حازم وزن 90 كليوجراما، ورمضان درويش وزن 100 كيلوجرام، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلوجرام، بالإضافة إلى فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس البعثة، وديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين، ومحمد الهجرى حكما دوليا مرافقا، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية.

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