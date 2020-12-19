فيديو .. بالبنط العريض: مصر الدولة الوحيدة التى صمدت فى وجه الربيع العربى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هناك أطرافا تهاجم مصر بمقابل مادى، مؤكدا أن الخريطة الآن واضحة أمام الجميع فهناك دول كانت موجودة ما قبل الربيع العربى، وفى الوقت الحالى اختفت وتهالكت وتعيش صراع الحروب الأهلية، أما الدولة المصرية فهى الوحيدة التى صمدت، وهى الآن من الدول القوية.

وأوضح أن صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرًا عن الربيع العربى وكيف بدأ من تونس، وعلق فاروق على بعض السطور التى جاءت بالتقرير، التى احتوت على رأى الناشطة نانسى عقيل واعتبرها سطور "السم فى العسل"، لأنها هاجمت ثورة 30 يونيو قائلًا : "من لا يرى الملايين التى خرجت لإقصاء الجماعة الإرهابية من الحكم أعمى".

وأشار إلى أن نانسى عقيل اسمها ورد فى قضية التمويل الأجنبى جنح قسم قصر النيل، بالإضافة إلى أنها هاربة بأمريكا، مؤكدا أنها كانت مديرة بيت "الحرية المصرى" الذى كان على صلة وثيقة بالمخابرات الأمريكية.