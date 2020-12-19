استشارى بالصحة العالمية يعلن موعد وصول 20 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تعدد اللقاحات وتابينها فى أنماط تصنيعها يعود لصعوبة وتعقد صناعة اللقاحات التى وصفها بأنها تشهد تقدمًا كبيرًا.





وتابع فى مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء اليوم السبت: "أن طريقة تصنيع اللقاح تختلف من شركة لأخرى لكنها فى النهاية تتفق على جهاز المناعة البشرى وتعريفه بالفيروس إما بشكل فيروس مضاعف أو جزء من الفيروس، فى النهاية تعريف الجهاز المناعى به بشكل غير مضر ولكن تقوية الجهاز المناعى البشرى وزيادة مقدرته على مقاومة الفيروس فى حال الإصابة الحقيقية به".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية استخدمت عدة طرق بلغت 19 طريقة منها طريقة إرسال الحامض النووى وهى تقنية حديثة وأول مرة تستخدم لكن هذا لايعنى أنها غير أمنة فطبقًا لكافة النظريات هى الأكثر أمانًا فهى وسيلة للتعريف الجينى للفيروس".

وحول نظرة المنظمة لكافة اللقاحات المطروحة، قال: "التقييم يكون عبر آليتين أولها التقنية والشركات التى قامت بتصنيع اللقاحات سواء كانت طرق قديمة أو كلاسيكية أو حديثة هى طرق متفق عليها علميا وتوافق معايير المنظمة لكن مدى فعالية اللقاح هو المعيار الثانى وهو عامل مهم وتنتظره المنظمة من 4 لقاحات مثل فايزر وغيرها ويتم الآن مراجعة طرق التجارب السريرية التى طبقت للتأكد من سلامتها وعدم ظهور أعراض جانبية على من تم تجربة اللقاح عليهم".

وكشف: "أن مصر ضمن الدول المؤمن احتياجاتها من جرعات اللقاح عبر منظمة "كوفاكس" وجرى الاتفاق على نحو 20 مليون جرعة تصل فى الربع الأول من 2021، مشددًا على أن وزارة الصحة تتخذ دائمًا إجراءات صحية استباقية كالذى تم عبر توفير لقاح سينو فارم للطواقم الطبية".

يذكر أن برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".