فيديو.. مستشارة بالصحة العالمية: نتائج اللقاحات تبشر بخلاص العالم من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت طلعت، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامى أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن الموقف الوبائى الحالى يزداد فى دول أوروبا وأمريكا والهند والبرازيل.
وأضافت طلعت، أن اللقاح هو الحل على المدى الطويل، موضحة أن تطوير اللقاحات تم فى وقت قصير جداً ولكن لها فاعلية جيدة.
وأوضحت أن اللقاحات سيكون بها مشاكل فى الإنتاج ونسبة تغطيتها لسكان العالم، مشيرة إلى أنه " لا يوجد نشر علمى لأسباب وفيات لقاح فيروس كورونا، وأن هناك هيئات تراجع ما يتم إنتاجه من لقاحات".
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