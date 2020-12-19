تنسيقية شباب الأحزاب تفند تقرير البرلمان الأوربى.. وتؤكد: يحتوى على معلومات مغلوطة ومجتزأة

قالت تنسيقية أحزاب الشباب والسياسيين، فى بيان حاسم وحاد لها باللغة الإنجليزية:" تابعت بسخط وتحفظات قوية قرار البرلمان الأوروبي، بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بمحتوى معلومات مغلوطة ومجتزأة من سياقها، ولا تعكس حقيقة الوضع الحالي داخل مصر.

وتؤكد تنسيقية الشباب للاحزاب والسياسيين، رفضها لكل الأخطاء الواردة في الإعلان وتسأل لجنة التنسيق، أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين؟ بينما كان من الأفضل لها أن تركز أهتمامها على دول الاتحاد الاوروبي، وعلى نواقص حالة حقوق الانسان فى بعض دولها وما أكثرها والقريب والبعيد يراها يوميا، على وسائل الإعلام المختلفة، التى تكشف عن ثنائية واضحة للرؤية وتجزئة خام للسياق.

وتقول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتقائية المتعمدة فى اختيار الحقائق وإزالتها من سياقها، هو تسييس واضح لأرشيف الحقوق والحريات، وأن هذا أكبر دليل على أن هذه الخطوة من البرلمان الأوروبي، هي وجهها فى يحمل المكان شعارات إنسانية ومصالحها المركزية السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، بهدف استخدام قرارات مثل وثائق الضغط ضد الدولة المصرية، وبالتالي فإن مثل هذا النهج انتهازى وانتهاك واضح لحقوق الانسان.

