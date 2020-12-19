أمهات مصر يستعرض تحفظاته على جداول الفصل الدراسي الأول.. تعرف على التفاصيل

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك ردود أفعال غاضبة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حول جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، الذي تم إعلانها فى المديريات التعليمية ببعض المحافظات .

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تحفظات من جانب أولياء الأمور على جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول أبرزها عدم وجود أيام فاصله راحة للطلاب بين أيام الامتحانات، فضلا عن وجود إعتراضات على إجراء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع مع المواد الأساسية، مستطردة: " علي سبيل المثال امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، أول يوم لغة عربية لمدة ساعتين ونصف، وبعدها التربية الدينية ساعة ونصف، يعني أربع ساعات داخل اللجنة في ظل جائحة كورونا"، مطالبين بإجراء الإمتحانات الغير مضافة للمجموع وحلها من المنازل، أو يتم استنثائها هذا العام نظرا لجائحة كورونا.

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وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بتحديد أجزاء للإطلاع فقط، أو جعل الوحدة الأخيرة للأطلاع فقط، نظرا لكم المناهج الكبير، خاصة أن العام الدراسي بدء رسميا في 17 أكتوبر، والامتحانات على الأبواب، فضلا أن هذا العام استثنائي بسبب جائحة كورونا، التي فرضت على الطلاب عدم الذهاب للمدارس أغلب أيام الاسبوع، وبالتالي يجب أن يتم مراعاة كل ذلك ووضعها في الحسبان.