بعد تهافت المواطنين عليه.. دوت الخليج ينشر فوائد لبن الحمير الصحية والغذائية

يبدوا أن الإقبال على لبن الحمير فى العالم، أدى بدوره إلى زيادة سعر اللتر، حتى وصل إلى 50 يورو فى العديد من الدول، مثل ألبانيا وغيرها من الدول، باعتباره يقى من فيروس كورونا القاتل.

وتعقبت دوت الخليج العديد من التقارير الإعلامية، التى تتناول الموضوع، وبالفعل أشارت إلى أن الدراسات المنسوبة، أكدت على أن حليب الحمير به العديد من العناصر الغذائية، ونصح الكثير من الأطباء تناوله لتعزيز مناعة الجسم وعلاج كورونا.

ونقدم لمتابعينا، الفوائد المهمة التى يرتكز عليها لبن الحمير، والذى كانت مفاجأة للعديد من المواطنين، حيث أكدت الدراسات إلى أنه يحتوي على عنصر الكالسيوم ويعمل على تقوية الأسنان والعظام، وإليكم الفوائد الأخرى:

1- الوقاية من السرطان بأنواعه.

2- تعزيز صحة الدماغ.

3- ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم.

4- خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم.

5- مفيد لصحة الحوامل، ويُعتبر البديل الأول لحليب الأم عند الرضاعة.

6- تقوية الجهاز المناعي.

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