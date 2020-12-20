قتيل ومصاب حصيلة انهيار عقار الإسكندرية .. والحى : صادر له قرار هدم

جدة - نرمين السيد - كان بلاغ ورد لغرفة عمليات حي الجمرك يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 12 بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون، وانتقل مسئولى الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ومن جانبه، أوضح رجب النقيدى، رئيس حى الجمرك، أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم رقم 258 لسنة 2012، ورخصة هدم سنة 2013.

وأشار رئيس حى الجمرك، أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وقطع المرافق "الغاز، المياه، الكهرباء" عن العقار.