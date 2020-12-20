- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - كان بلاغ ورد لغرفة عمليات حي الجمرك يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 12 بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون، وانتقل مسئولى الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
ومن جانبه، أوضح رجب النقيدى، رئيس حى الجمرك، أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم رقم 258 لسنة 2012، ورخصة هدم سنة 2013.
وأشار رئيس حى الجمرك، أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وقطع المرافق "الغاز، المياه، الكهرباء" عن العقار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتيل ومصاب حصيلة انهيار عقار الإسكندرية .. والحى : صادر له قرار هدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.