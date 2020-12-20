أول صور لوصول بعثة منتخب الشباب لمطار القاهرة قادمة من تونس

حصلت «صوت الأمة» على عدد من الصور توضح وصول بعثة منتخب الشباب على رحلة رقم 3031 من طراز الايرباص 320neo والتابعة لشركة مصر للطيران، والمجهزة طبياً، قادمة من مطار قرطاج بتونس.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة ، بعثة منتخب الشباب داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة ، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وتم إجراء عمليات تعقيم موسعة للمبني واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبياً لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء فى مصر أو من الجانب التونسى، للاطمئنان على توفير كافة الإمكانات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة، مشيراً إلى أنه وحتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصرى يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة .