أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي إدعاءات توقيع عقاب جماعي ضد نزلاء السجون

نفى مصدر أمنى ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها من إدعاءات بوجود عقاب جماعى داخل أحدالسجون. وأكد المصدر الأمنى أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، موضحا أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد يأتى فىإطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.

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